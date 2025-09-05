1977年にBBCで放送されたケン・ローチ監督の映画『石炭の値打ち』が、11月14日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて限定公開されることが決定した。

参考：ケン・ローチが描き続ける人間の生き様 『家族を想うとき』まで半世紀に及ぶキャリアを振り返る

『麦の穂をゆらす風』『わたしは、ダニエル・ブレイク』でカンヌ国際映画祭パルムドールを2度受賞したイギリス出身のローチ監督が、1977年にBBCのドラマ枠『プレイ・フォー・トゥデイ』のために制作したテレビ映画である本作は、2部構成の社会派ドラマ。1969年に公開された映画『ケス』に続く脚本家バリー・ハインズとのタッグ作品で、英国社会の象徴でもあった炭鉱という労働現場を舞台に皇太子の視察訪問に右往左往する人々をコメディ調で描く第1部と、一転してハードでシリアスな第2部で構成され、炭鉱の人々の暮らしと人生がじっくりと描き出される。

特集イベント「サム・フリークス Vol.27」で上映された際には、満席となった本作。日本では未ソフト化・未配信だったが、ついに劇場初公開となる。（文＝リアルサウンド編集部）