10月3日に日本公開される『ジュリーは沈黙したままで』の本予告と本ビジュアルが公開された。

ケガを隠して競技を続ける12歳の体操選手を描いた短編『Stephanie（英題）』で知られるベルギーのレオナルド・ヴァン・デイル監督による長編デビュー作となる本作は、15歳のテニスプレーヤーの心に迫った人間ドラマ。第77回カンヌ国際映画祭批評家週間でプレミア上映されSACD賞を受賞し、第97回アカデミー賞国際長編映画賞のベルギー代表にも選出された。

ヴァン・デイル監督はスポーツ界で子どもが「小さな大人」として扱われる現実に強い問題意識を投げかけており、本作の共同プロデューサーには、社会問題に光を当て続けてきたベルギーの巨匠ダルデンヌ兄弟が名を連ねた。また、この物語に共感したテニスプレイヤーの大坂なおみが、エグゼクティブ・プロデューサーとなっている。

35mmと65mmフィルムで捉えられた映像は、『ダム・マネーウォール街を狙え！』『クルエラ』などで知られるニコラス・カラカトサニスが撮影。緊張感のあるボーカルスコアは、アメリカの現代クラシック作曲家キャロライン・ショウが手がけた。

映画『ジュリーは沈黙したままで』本予告 公開された本予告は、才能あふれる15歳のテニスプレーヤー、ジュリー（テッサ・ヴァン・デン・ブルック）のラケットが鋭くボールを打ちつける音とともに幕を開ける。続いて映し出されるのは、有望視されていた選手の訃報、そして信頼していたコーチ交代の知らせ。次々と降りかかる予期せぬ出来事に、ジュリーたち選手の不安は募っていくが、大人たちは「何も変わらない」と言い放ち、思惑通りに物事を進めていく。世間から隔絶された環境の中、“大人”として扱われる世界でジュリーは孤独な選択を迫られる。

本予告でナレーションを担当しているのは、『今日の空が1番好き、とまだ言えない僕は』などに出演している伊東蒼。映画予告のナレーションに初挑戦した伊東は、本作について「立場や年齢が変わっても誠実に相手と向き合いたい、と思わせてもらった作品」「実際にテニスプレイヤーでもあるテッサ・ヴァン・デン・ブルックさんのプレイシーンは観客をスクリーンに惹きつけ、未成熟な若き心の機微をこぼさない表情や仕草は、今この瞬間を逃してしまえば、2度と出会うことはできないような切なさで満ちていました」とコメントを寄せている。

伊東蒼 コメント

今の私が映画をみて感じた素直な気持ちも、年齢や立場が変わっていけば、きっと変わっていくと思います。それでも、立場や年齢が変わっても誠実に相手と向き合いたい、と思わせてもらった作品です。実際にテニスプレイヤーでもあるテッサ・ヴァン・デン・ブルックさんのプレイシーンは観客をスクリーンに惹きつけ、未成熟な若き心の機微をこぼさない表情や仕草は、今この瞬間を逃してしまえば、2度と出会うことはできないような切なさで満ちていました。（文＝リアルサウンド編集部）