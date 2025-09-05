火を使わず10分で完成！彩りよく食べごたえのある一皿「豚肉とズッキーニのレンジ蒸しねぎレモンだれ」


暑さでへとへとな毎日を過ごし、すっかりお疲れの体。回復させるには、やっぱり毎日のごはんが頼りになります。この時期ならではのお悩みを改善させる効率のいい食材の組み合わせで、元気をチャージしましょう！　今回のレシピは、夏バテ気味の方におすすめの豚肉をメインにしたおかずです。

新谷友里江さん


教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

■夏バテにはスタミナ満点！豚肉おかずがおすすめ

豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。

アリシンが豊富な食材

長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら

豚肉のビタミンB1の吸収を助けるアリシン豊富な食材


夏バテが気になる方にぴったりの「豚肉×ねぎ」おかずを紹介します！

■豚肉とズッキーニのレンジ蒸しねぎレモンだれ

豚肉は固めて置いて存在感アップ！

豚肉とズッキーニのレンジ蒸しねぎレモンだれ


【材料・2人分】＊1人分347kcal／塩分2.4g

・豚こま切れ肉 ・・・200g

■A

　└酒 ・・・小さじ2

　└塩 ・・・小さじ1/4

　└こしょう ・・・少々

・ズッキーニ・・・ 1本

・ミニトマト ・・・6個

■B＜混ぜる＞

　└長ねぎのみじん切り ・・・1/2本分

　└レモン汁、ごま油 ・・・各大さじ1

　└オイスターソース ・・・大さじ1と1/2

【作り方】

1．ズッキーニは1cm厚さの輪切りにし、ミニトマトは縦半分に切る。豚肉は大きければ一口大に切り、Aをもみ込む。

2．豚肉を12等分ずつギュッとまとめ、耐熱の器に少し間をあけて並べる。肉の間にズッキーニを斜めに差し込み、あいたところにミニトマトを置く。

3．ラップをかけて600Wで4〜5分、肉の色が完全に変わるまでレンチンし、Bをかける。

＊　＊　＊

赤いミニトマトと緑のズッキーニの取り合わせは目にも鮮やかで、食欲が増します。アリシンを豊富に含む長ねぎのたれをたっぷりかけて、家族みんなで食べてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々