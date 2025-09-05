スヌーピーぬいぐるみが当たる！Instagram「いいね」で参加できるPEANUTS／PEANUTS×MLBコーデコンテスト開催
トレンド・ファッションの中にキャラクターを上手く取り入れたコーディネート＝「キャラディネート」を発信するWebサイト「charadinate」が、2025年9月8日(月)〜14日(日)の期間限定で「PEANUTS / PEANUTS×MLBキャラディネートコンテスト supported by キャラWalker」を開催。お気に入りのスヌーピーコーデに投票して豪華プレゼントをゲットしよう！
■個性豊かな2ブランドが参加！それぞれの世界観に注目
参加ブランドは「RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)」と「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」の2ブランド。イベント期間中、各ブランドの店舗スタッフが「PEANUTS」と「PEANUTS×MLB」のコラボアイテムをそれぞれの感性でスタイリングしたコーディネートがInstagramに続々登場する。
■アメリカンカジュアルが得意な「RODEO CROWNS WIDE BOWL」
スケーター、サーフカルチャーをベースにしたスタイルを提案する 「RODEO CROWNS WIDEBOWL」。ヴィンテージアイテムを リメイクしたようなデザインをはじめ、POPなカラー配色や刺しゅう使いが特徴のアパレル・雑貨を展開。
コンテスト対象アイテム
【トップス】
・「カスタムスウェットトップス」(7700円)
古着をカスタムしたような組み合わせがRODEO CROWNSらしい一枚
・「バルーンロングスリーブTシャツ」(5500円)
ピーナッツ・ギャング集合デザインに、ふんわりバルーン袖がかわいいロンT
・「モチーフニットトップス」(6600円)
ジャガードで表現されたスヌーピーたちとPOPな配色ロゴで主役級の存在感を放つ
【ボトムス・ワンピース】
・「カスタムカーゴパンツ」(9350円)
コミックスから抜粋したアートをプリントしたリメイク風カーゴパンツ
・「オーバーオール」(1万1000円)
コミックスから抜粋したアートや効果音、セリフの刺しゅうやプリントで彩られたスペシャルな一着
【バッグ・小物】
・「トートバッグ」(5500円)
PEANUTSロゴやキャラクターたちをカラフルな刺しゅうで表現したこだわりトート
・「BIGトートバッグ」(4400円)
両面にキャラクタープリントを大胆に配した、やや大きめのトートバッグ
・「フェイスポーチ」(3850円)
フェイス型でパスケースとしても使える
・「アクリルキーホルダー」(990円)
2点付きで人気キャラクターたちが組み合わさったキャッチーなデザイン
■デニムを中心にワンランク上のカジュアルを提案する「DOUBLE NAME」
そして「DOUBLE NAME」は、デニムを中心にワンランク上のカジュアルスタイルを提案するブランド。名前には「相反する2つの顔を持つものの融合」という意味が込められており、スポーティーなMLBとキュートなPEANUTSの組み合わせはまさにブランドコンセプトにぴったり。普段使いしやすく、さりげなく差がつくコーディネートに期待が高まる。
コンテスト対象アイテム
・「MLB×PEANUTSコラボ スタジアムジャンパー」(2万7500円)
パドレス・ドジャース・ヤンキースのイメージカラーを反映させた本格スタジャン
・「MLB×PEANUTSコラボ ジャガードラグランニット」(9350円)
スヌーピーがジャガード織りで表現された配色切り替えニット
・「PEANUTSコラボ 配色切替プルオーバー」(8800円)
レトロな配色と初期コミックアートが目を引くポロ衿プルオーバー
・「PEANUTSコラボ パッファーショルダーバッグ」(5940円)
シンプルな線で描かれたスヌーピーが大人っぽい、ふわもこショルダー
■参加方法は「いいね！」するだけ
コンテストへの参加方法はとってもシンプル。
STEP1：参加ブランド「RODEO CROWNS WIDE BOWL」と「DOUBLE NAME」の公式Instagramアカウントに投稿される店舗スタッフのキャラディネートをチェックして、お気に入りのコーデに「いいね！」
STEP2：抽選で素敵なプレゼントが当たるかも！
この「いいね！」が投票となり、最も多くの支持を集めたコーディネートがNo.1に輝く。投票した人の中から抽選でプレゼントが当たるチャンスも。投票結果は2025年9月29日(月)に「charadinate」「キャラWalker」および各ブランドSNSにて発表される。
■豪華賞品ラインナップをチェック！
気になる賞品の詳細はこちら。
■ピーナッツ賞：スヌーピーぬいぐるみ(計2名)
対象のピーナッツキャラディネートの中で「いいね！」数1位を獲得した投稿スタッフ1名と、その投稿に投票した人の中から抽選で1名
■MLB賞：MLBオリジナルタンブラー(計2名)
対象のピーナッツ×MLBキャラディネートの中で「いいね！」数1位を獲得した投稿スタッフ1名と、その投稿に投票した人の中から抽選で1名
■ブランド賞：各ブランドのコーデセット(各1名×2ブランド)
各ブランドの投稿の中で「いいね！」数＋「保存」数の合計1位の投稿に投票した人から抽選で1名。各ブランドのオリジナルコーディネートがまるごと手に入る！
【RODEO CROWNS WIDE BOWL賞】
・「フェイクレザーブルゾン」(9900円) カラー：BRN/サイズ：M
・「フードチェックシャツ」(4950円) カラー：柄BLK/サイズ：F
・「ワイドルーズデニム」(6490円) カラー：BLU/サイズ：S
【DOUBLE NAME賞】
・「ミニ恐竜ワッペンもちもちニットプルオーバー」(7590円) カラー：NATURAL/サイズ：F
・「ランダムチェックイレヘムスカート」(1万1000円) カラー：RED/サイズ：F
■キャラWalker賞：店頭取材レポート掲載
各ブランドから選ばれたスタッフは、キャラクター情報サイト「キャラWalker」の店頭取材レポートに登場できる特典付き
コンテストスタートに向けて、今から各ブランドの公式Instagramをフォローしておくのがおすすめ。期間中は続々と新しいコーディネートがアップされる予定なので、見逃さないようにチェックしたい。お気に入りのキャラディネートを見つけたら、迷わず「いいね！」で投票を。友達にもシェアして、一緒にコンテストを盛り上げよう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
