低温製法で美味しさキープ♪忙しい朝や非常時にも便利！【アイリスオーヤマ】国産米100％で安心！180g×10個パックご飯がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
低温製法で美味しさキープ♪おうちでもアウトドアでも大活躍！【アイリスオーヤマ】国産米100％で安心！180g×10個パックご飯がAmazonで販売中！
味わい広がるやわらか食感。15℃以下の低温管理のもとで「保管・精米・包装」。空気を通さない密封新鮮パックでお米の劣化を抑え、美味しさそのまま。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
レンジに入れて約2分であたため。お米を炊かなくてもおいしいごはんを楽しめる。食べやすさにこだわった角形容器。容器の表面に凹凸があるため、米粒がつきにくい。コンパクトだから持ちやすく食べやすい。
もっちりとした食感と、たしかなお米の旨みを感じられる。原料は、お米と水のみ。緑豊かな米どころ、宮城のお水を使用して炊き上げ。パックごはん独特のにおいがしない。
→【アイテム詳細を見る】
ガス・電気が止まったときは熱湯で調理可能。非常食・ローリングストックとしてもおすすめ。レンジが無くても作れるパックごはんは、アウトドアの強い味方。深さのあるトレーはお茶碗代わりにもぴったり。
低温製法で美味しさキープ♪おうちでもアウトドアでも大活躍！【アイリスオーヤマ】国産米100％で安心！180g×10個パックご飯がAmazonで販売中！
味わい広がるやわらか食感。15℃以下の低温管理のもとで「保管・精米・包装」。空気を通さない密封新鮮パックでお米の劣化を抑え、美味しさそのまま。
→【アイテム詳細を見る】
レンジに入れて約2分であたため。お米を炊かなくてもおいしいごはんを楽しめる。食べやすさにこだわった角形容器。容器の表面に凹凸があるため、米粒がつきにくい。コンパクトだから持ちやすく食べやすい。
もっちりとした食感と、たしかなお米の旨みを感じられる。原料は、お米と水のみ。緑豊かな米どころ、宮城のお水を使用して炊き上げ。パックごはん独特のにおいがしない。
→【アイテム詳細を見る】
ガス・電気が止まったときは熱湯で調理可能。非常食・ローリングストックとしてもおすすめ。レンジが無くても作れるパックごはんは、アウトドアの強い味方。深さのあるトレーはお茶碗代わりにもぴったり。