整形費用が欲しくてパパ活したの。友達にバレてしまった女子高生、さらに自分を否定してしまい……【ないものねだりの女達。 #679】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
男性と会っていたところを、アリスに見られていた美月。アリスに「説明して」と迫られてしまいます。
自分の名前を悪用していたことを責めるのではなく、美月の悩みを解決しようとするアリス、すてきですね……！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
