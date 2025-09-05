山形市の４０代の女性がＳＮＳで知り合った人物から１０５０万円分の暗号資産をだましとられる詐欺被害がありました。

【写真を見る】「100％失敗しない」SNSで知り合い恋愛感情を抱き...40代女性が1050万円分の暗号資産だましとられる（山形）

警察によりますと、６月上旬、山形市の４０代の女性は、フェイスブックのメッセージ機能で、「新田」を名乗る日本人男性と知り合いました。

女性はＬＩＮＥでやりとりをするうちにその男に恋愛感情を抱くようになったということです。

その後、女性は男から暗号資産取引を勧められ、「１００％失敗しない」などと言われ、男に教えてもらいながら４回に渡り、合計およそ１０５０万円分の暗号資産を指定されたアドレスに送金したということです。

また山形市の５０代の男性も、ＳＮＳで知り合った女性とＬＩＮＥでやり取りするうちに、切手購入を勧められ合わせて４４１万円だまし取られました。

警察は、これらはＳＮＳ型ロマンス詐欺の手口だとして、ＳＮＳやマッチングアプリなどで知り合った人からの 投資勧誘には注意するよう呼びかけています。