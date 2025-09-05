Image: Shutterstock

時価総額4兆ドル企業、NVIDIA（エヌビディア）のジェンスン・フアンCEOが、アメリカのメディア「Fox Business」に出演。企業成長の成功やアメリカと中国情勢、AIバブルについて語りました。

あらゆる業界に存在するロボットシステム

司会者からロボット化の未来について問われると、フアンCEOはあらゆる業界のあらゆる企業がロボットとAIを導入すると回答。NVIDIAの役割は、それを可能にするためのツールを提供することだそう。

「動くものはすべてロボットになると思います」 「一般的なタスクを目的としたヒューマノイドもあるでしょう。多種多様なロボットのシステムを目にすることになると思います。 病院ではロボットが手術をする。工場ではロボットがモノを作る。農家ではロボットが農作業をする。つまり、本当にたくさんのロボットシステムができることになります」

人間はヒマになる？

人間が行なっている作業の多くをロボットがサポートするとなると、人間は手が空くのでしょうか？ 自由な時間は増えるのでしょうか？ 週休3日になるのでしょうか？

フアンCEOは逆に忙しくなると考えているそう。

「残念ながら、将来的には今より忙しくなると思います。 その理由は、今まで形にするのに長い時間がかかっていたものがスピードアップするからです。私は常に仕事が終わるのを待っている気がします。次のアイデアがどんどん出てくるので」 「ほとんどの国、企業は、思っている以上にアイデアを持っているものなんです」 「つまり、より生産性が上がり、アイデアを形にする機会が増えるということです。GDPは成長し、生産性も上がり、やることも増えると思います。それでも週休3日の世界が来ればいいなとは思っています」

すべての仕事はAIで変わる

「もともとは毎日働く世界だったわけです。それが週休2日になった。産業革命は常に社会的行動を変えていきます。 しかし、AIと自動化によって、経済も良くなると考えています。私たちの生活、ライフクオリティも上がっていくでしょう。もちろん、その中でなくなる仕事もあります。一方、創出される仕事も多くあるでしょう。1つ確かなことは、AIによってすべての仕事は変わるということです」