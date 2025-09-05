日本テレビ系の映画枠「金曜ロードショー」が今年40周年を迎えるにあたり、記念特別番組の放送が決定した。

番組タイトルは「金曜ロードショー40周年特別番組〜国民が選んだ忘れられない名シーン〜」。10月3日の午後9時から、2時間にわたり放送される。

今回の特別番組では、これまで「金曜ロードショー」で放送された数多くの映画の中から、視聴者の記憶に残る名シーンを厳選して紹介。スタジオジブリ作品をはじめ、ディズニー映画や世界的な名作映画など、多彩なジャンルから選ばれた映像が集結する。

さらに、作品ごとの裏話や解説も交えながら、名場面の魅力をあらためて振り返る内容となっている。

1985年にスタートした「金曜ロードショー」は、親子三世代にわたって映画の楽しさを届けてきた長寿番組。今回の40周年企画では、視聴者がともに歩んできた“金ローの歴史”を、忘れがたいシーンの数々とともに共有することになる。

