BOYNEXTDOOR『M:ZINE（エンジン）』でミセス若井滉斗と人生初のもんじゃ焼きを堪能

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していくテレビ朝日の音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜25時30分～）。9月のピックアップアーティストとして、BOYNEXTDOORが登場する。

■アーティスト“BOYNEXTDOOR”の根底を深掘るトークを展開

2024年7月の出演以来、およそ1年ぶりの登場となるBOYNEXTDOORの素顔を前回以上に深掘りするべく、メンバーと、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛たちはもんじゃ焼きのお店へ。人生初のもんじゃ焼きを堪能しながら、影響を受けたアーティストについて熱く語る。

JAEHYUNが食べたことがあるというもんじゃ焼きを「メンバーに食べさせてあげたい」と熱望。山添が作り方のお手本を見せるが、なかなかうまくいかず…。その後、BOYNEXTDOORのメンバーたちももんじゃ焼き作りに挑戦してみると…？

もんじゃ焼きを食べながら、ツアーでMrs. GREEN APPLEの「青と夏」をカバーした感想なども明かしたメンバー。さらに質問企画では、「普段、どんなジャンルの音楽やアーティストを好んで聴いている？」「最も影響を受けたアーティストのライブは？」など、アーティスト“BOYNEXTDOOR”の根底を深掘るトークを展開。

WOONHAKはある大物アーティストの名前を挙げ、そのきっかけについても明かす。さらに、JAEHYUNやSUNGHOからはMrs. GREEN APPLEの名前も挙がり、若井も大喜び！

そして次週以降の放送では、BOYNEXTDOORが知られざる特技を披露。LEEHANがほっぺたから出す不思議な音、そしてWOONHAKが「恥ずかしい」と話すメンバーの特技とは…？ さらに、番組人気企画・ダンス人狼モンスターも開催される。

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜 25:30～25:50

※BOYNEXTDOORの出演は、9月5日・12日・19日

※9月28日12時からCSテレ朝チャンネル1で完全版を放送

出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）

9月のピックアップアーティスト：BOYNEXTDOOR

