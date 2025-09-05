ハイレックス、今期経常を34％上方修正

ハイレックスコーポレーション <7279> [東証Ｓ] が9月5日昼(12:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常利益は前年同期比93.0％増の58.6億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の45億円→60.4億円(前期は27.2億円)に34.4％上方修正し、増益率が65.0％増→2.2倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.6億円→28億円(前年同期は7.3億円)に2.2倍増額し、増益率が70.7％増→3.8倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の26.2億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の1.4％→1.1％に悪化した。



株探ニュース

