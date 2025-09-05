　5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比380円高の4万2940円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万2890.85円に対しては49.15円高。出来高は2万4269枚となっている。

　TOPIX先物期近は3094ポイントと前日比12.5ポイント高、現物終値比2.92ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42940　　　　　+380　　　 24269
日経225mini 　　　　　　 42935　　　　　+375　　　329095
TOPIX先物 　　　　　　　　3094　　　　 +12.5　　　 32225
JPX日経400先物　　　　　 27805　　　　　+145　　　　1522
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　　+5　　　　1852
東証REIT指数先物　　　　　1884　　　　 -12.5　　　　 186

