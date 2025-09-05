日経225先物：5日正午＝380円高、4万2940円
5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比380円高の4万2940円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万2890.85円に対しては49.15円高。出来高は2万4269枚となっている。
TOPIX先物期近は3094ポイントと前日比12.5ポイント高、現物終値比2.92ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42940 +380 24269
日経225mini 42935 +375 329095
TOPIX先物 3094 +12.5 32225
JPX日経400先物 27805 +145 1522
グロース指数先物 764 +5 1852
東証REIT指数先物 1884 -12.5 186
