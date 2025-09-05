これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上越市と十日町市に大雨注意報が発表されています。土砂災害に注意してください。

県内は、夕方まで竜巻などの激しい突風・落雷に注意が必要です。



◆5日(金)これからの天気

広く雨で、昼過ぎまでカミナリを伴って激しく降るところがあるでしょう。

夕方以降、次第に雨のやむところが多くなりそうです。



◆5日(金)の予想最高気温

最高気温は、27～29℃の予想です。4日(木)より2～5℃低いでしょう。各地とも平年並みになりそうです。