「みんな大好き」秋野暢子、“家族に人気”5品の手料理を紹介 「とっても美味しそう」「食べたいものばかり」と反響
俳優の秋野暢子（68）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。“家族に評判”だという、5品の手料理を紹介した。
【写真】「とっても美味しそう」秋野暢子が披露した“家族に人気”の5品の手料理
秋野は「今夜は家族が好きな物ばかり作りました」とつづり、5枚の写真をアップ。メニューについて「トーフとはんぺんと明太子のファファ焼き」「ブロッコリーとえびと卵のオイスターソース和え」「納豆と長芋と鮪の和え物」「れんこんのえびシンジョウ」「ライスペーパー巻き巻き」とそれぞれ説明し、「みんな大好き パクパク食べます」と明かした。
コメント欄には「とっても美味しそう」「食べたいものばかり」「私も好きな物ばかりです」「料理もお上手とは！」「非の打ち所がない」などの声が寄せられている。
