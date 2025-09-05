板野友美、家賃110万円以上の新居ルームツアーを公開「凄すぎる」「モデルルームみたい」 夫はヤクルト・高橋奎二投手
元AKB48のメンバーでタレント、実業家の板野友美（34）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。7月に引っ越しを報告した新居のルームツアーを公開した。
【動画】「凄すぎる」板野友美が公開した家賃110万円以上の新居ルームツアー
自身の誕生日である7月3日、自身のYouTubeチャンネルで「私、引っ越しまーす！」と明かした板野。同月21日には、自身のインスタグラムで「引っ越しやっと落ち着きました♪まだ家具が全部揃うのはこれからだけど、それも楽しみ」と伝え、広々とした室内で長女と“おそろコーデ”の2ショットを披露していた。
この日の動画では「【新居】初!!新居を大公開【ルームツアー】」と題し、動画をアップ。「最初に言っときたいんですけど、めちゃくちゃ働いてます」「1年の中で自分の自由な時間も本当数日しかなかったり 週6で仕事していて」と前置きし、「自分の未来への投資っていう気持ちでこのお家を選びました」と念願の新居を隅々まで紹介した。
開放的なリビングや、この家にする大きな決め手となったというアイランドキッチンなど、スペースごとにこだわりのポイントを説明しながら紹介。オーダーメイドのテレビボードや、夫でヤクルト・高橋奎二投手（28）と板野のこれまでのトロフィーや賞状が並べられた飾り棚などを披露した。
続けて、広々としたバルコニーや、長女（3）の部屋も紹介。フルオーダー70万円で注文したというボルダリングやブランコなどの遊具が設置された、こだわり詰まった子ども部屋になっている。
最後は板野の“夢”だったという、多くのハイブランドバッグや洋服、アクセサリーが美しくディスプレイされたクローゼットルームを公開した。
また、板野は4日に放送されたTBS系『櫻井・有吉 THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。家を訪れたタレントの大家志津香（33）が「家賃いくらなんですか？」と質問し、「私の予想は110万円」「より上?下?」と聞くと、板野は「上です」と回答し、家賃が110万円以上であることを明かしていた。
コメント欄には「めちゃくちゃ素敵なお家」「凄すぎる」「センスが抜群すぎてめっちゃ見応えあった！」「モデルルームみたい」「憧れます」「めっちゃ広くてきれいで、なによりインテリアがおしゃれ」「センスの塊ですね 」「バリキャリともちんかっこよすぎる」「ともちんはいつまでもカッコイイ憧れの女性です」など、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「凄すぎる」板野友美が公開した家賃110万円以上の新居ルームツアー
自身の誕生日である7月3日、自身のYouTubeチャンネルで「私、引っ越しまーす！」と明かした板野。同月21日には、自身のインスタグラムで「引っ越しやっと落ち着きました♪まだ家具が全部揃うのはこれからだけど、それも楽しみ」と伝え、広々とした室内で長女と“おそろコーデ”の2ショットを披露していた。
開放的なリビングや、この家にする大きな決め手となったというアイランドキッチンなど、スペースごとにこだわりのポイントを説明しながら紹介。オーダーメイドのテレビボードや、夫でヤクルト・高橋奎二投手（28）と板野のこれまでのトロフィーや賞状が並べられた飾り棚などを披露した。
続けて、広々としたバルコニーや、長女（3）の部屋も紹介。フルオーダー70万円で注文したというボルダリングやブランコなどの遊具が設置された、こだわり詰まった子ども部屋になっている。
最後は板野の“夢”だったという、多くのハイブランドバッグや洋服、アクセサリーが美しくディスプレイされたクローゼットルームを公開した。
また、板野は4日に放送されたTBS系『櫻井・有吉 THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。家を訪れたタレントの大家志津香（33）が「家賃いくらなんですか？」と質問し、「私の予想は110万円」「より上?下?」と聞くと、板野は「上です」と回答し、家賃が110万円以上であることを明かしていた。
コメント欄には「めちゃくちゃ素敵なお家」「凄すぎる」「センスが抜群すぎてめっちゃ見応えあった！」「モデルルームみたい」「憧れます」「めっちゃ広くてきれいで、なによりインテリアがおしゃれ」「センスの塊ですね 」「バリキャリともちんかっこよすぎる」「ともちんはいつまでもカッコイイ憧れの女性です」など、さまざまな声が寄せられている。