AKB48の衣装400着以上を展示 結成20周年記念『AKB48大衣装展 -時代を彩った装跡-』が開催決定
AKB48の結成20周年を記念したイベント『AKB48大衣装展 -時代を彩った装跡-』が、10月17日から28日までの12日間、東京・大丸東京店 11階催事場にて開催される。
【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子
AKB48の衣装は、これまで数々の名シーンや感動のステージを彩ってきた存在として、グループの歴史を語るうえで欠かせないもの。同展では、AKB48とともに歩んできたその衣装の歴史と物語を“装跡（そうせき）”と表現し、同会場での開催としては3回目となる。
展示は、前期（10月17日〜22日）と後期（10月23日〜28日）で内容を入れ替え、合計で過去最多となる400着以上の衣装を公開。また、今回初の試みとして、AKB48メンバーとファンによる投票で選ばれた衣装も展示される。
さらに、プレミアムチケット（全43種）や、大丸東京店オリジナルグッズの販売も予定されている。
初代AKB48グループ総監督の高橋みなみは、「AKB48を象徴する赤チェックから、楽曲やメンバーに合わせて細部までこだわられた衣装を、ここまで近くで見られるのはこの大衣装展だけ」とコメント。4代目総監督・倉野尾成美は、「AKB48の20年の歴史がぎゅっと詰まった衣装展」としたうえで、自身が今回のキービジュアルを担当したことも明かしている。
AKB48の20年を支えてきた衣装の数々を間近で体感できる貴重な機会となる。
■『AKB48大衣装展 -時代を彩った装跡-』概要
・開催期間：10月17日（金）〜28日（火）
前期：10月17日（金）〜22日（水）
後期：10月23日（木）〜28日（火）
・開場時間：午前10:00〜午後7:00（午後8:00閉場）
※10月22日（水）は午後4:00最終入場（午後5:00閉場）
※最終日は午後5:00最終入場（午後6:00閉場）
・会場：大丸東京店 11階催事場
