BOYNEXTDOOR、人生初もんじゃ焼き堪能 Mrs. GREEN APPLE「青と夏」カバーを語る
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、5日に放送されるテレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30〜深1：50※関東ローカル）に出演。もんじゃ焼きを食べながら素顔に迫るトークを繰り広げる。
【番組カット】弾ける笑顔！もんじゃを堪能するBOYNEXTDOOR・WOONHAK
同番組では、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーが、歌、ダンス、ラップ、作詞作曲など多彩なスキルを併せ持つハイパーマルチなBOYNEXTDOORのさらなる魅力に迫る。
昨年7月の出演以来、約1年ぶりの登場となるBOYNEXTDOORの素顔を前回以上に深掘りするべく、メンバーと若井、山添たちはもんじゃ焼きの店へ。人生初のもんじゃ焼きを堪能しながら、影響を受けたアーティストについて熱く語る。
JAEHYUNが食べたことがあるというもんじゃ焼きを「メンバーに食べさせてあげたい」と熱望。山添が作り方のお手本を見せるが、なかなかうまくいかない。その後、BOYNEXTDOORのメンバーたちももんじゃ焼き作りに挑戦する。
もんじゃ焼きを食べながら、メンバーはツアーでMrs. GREEN APPLEの「青と夏」をカバーした感想なども明かす。さらに質問企画では「普段、どんなジャンルの音楽やアーティストを好んで聴いている？」「最も影響を受けたアーティストのライブは？」など、アーティスト・BOYNEXTDOORの根底を深掘るトークを展開。WOONHAKはある大物アーティストの名前を挙げ、そのきっかけについても明かす。さらに、JAEHYUNやSUNGHOからはMrs. GREEN APPLEの名前も挙がり、若井も大喜びする。
次週以降の放送では、BOYNEXTDOORが知られざる特技を披露。LEEHANがほっぺたから出す不思議な音、WOONHAKが「恥ずかしい」と話すメンバーの特技も登場。番組人気企画「ダンス人狼モンスター」も放送する。
