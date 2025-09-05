『X-ファイル』主演 デヴィッド・ドゥカヴニーが“現実の極秘文書”に迫るドキュメンタリー、日本初放送へ
CS放送「ヒストリーチャンネル」で、ドキュメンタリー番組『ファイルX：暴かれた極秘文書』（全10話）が9月12日午後8時より日本初放送される。
【動画】ドゥカヴニーがナビゲートする本編特別映像
本作は、機密解除された文書をもとに、各国政府が隠してきた衝撃の事実に迫るシリーズ。UFOの隠蔽疑惑、戦時下における常軌を逸した兵器開発、さらには人体実験など、長年秘匿されてきた闇の歴史を明らかにしていく。
ナビゲーターを務めるのは、世界的ヒットを記録した米ドラマ『X-ファイル』でモルダー捜査官を演じた俳優デヴィッド・ドゥカヴニー。日本語吹替は同役を務めてきた声優・小杉十郎太が担当し、往年のファンにも親しみやすい仕上がりとなっている。
放送に先駆け公開された特別映像は、第1話「機密空域」の冒頭部分。ドゥカヴニーが専門家とともに“空”にまつわる政府の秘密に迫る姿が映し出される。番組内の再現映像には『X-ファイル』を想起させる演出も盛り込まれており、ドラマのファンにとっても見逃せない内容となっている。
同番組は9月12日の先行放送に続き、以降は毎週日曜午後8時からレギュラー放送される予定だ。
