頓知気さきな、ランジェリー姿で“はにかみ”就寝前に撮影 『また明日！』先行カット第3弾公開
姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきな（25）が9月25日、初のフォトスタイルブック『また明日！』（光文社）を発売する。同作から「夜ランジェリーではにかみ」ショットが公開された。
【写真】ふんわり美バストにドキッ！妖艶ランジェリーで谷間くっきりな頓知気さきな
、熱海のホテルで夜、就寝前に撮影されたランジェリーショット。熱海ロケ初日の撮影を終えて、ホテルの部屋に戻った頓知気は、薄いピンクにモスグリーンの模様の入った
清楚感溢れるランジェリー姿で、少しはにかんだ表情のナチュラル感溢れる表情を見せた。
さらに、27日午後1時から、東京・池袋のHMVエソラ池袋店にて、お渡し会イベントを開始することも発表。イベント特典も用意されている。
とんちきさきなは、2000年3月6日生まれ、大阪府出身。身長160センチ。2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。2018年にミスiD2019を受賞。2019年5月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022年8月から『bis』レギュラーモデルに。2023年より本格的にソロ活動もスタート。
