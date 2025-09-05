山田涼介、『gelato pique』秋冬シーズンコレクションモデルに初起用 ナチュラル＆リラックスした大人の魅力を表現
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ルームウェアブランド『gelato pique（ジェラート ピケ）』2025秋冬シーズンコレクションモデルに初起用された。このほど、山田が心地よい肌触りのルームウェアをまとい、洗練された大人な雰囲気で魅せる「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE」の特設ページ第1弾が、5日正午から公式オンラインストアなどで公開される。
【写真】モノトーンのルームウェアを着こなす山田涼介
同コレクションでは、「GELATO PIQUE」初めてのコラボレーション先でもある「JOEL ROBUCHON」との記念すべき10周年にふさわしい、特別なルームウェアや雑貨全33型がそろう。ハート型のアニバーサリーロゴを刺しゅうしたニットや、シルクを100%使用したぜいたくなサテンパジャマが、大人のための優雅なリラックスタイムを演出する。
山田はステージ上やテレビで見せるクールな表情とは違った、ルームウェアを着用した際のナチュラルでリラックスした雰囲気と大人の魅力を表現。シャッターを切るたびに、表情を変えるルームウェア姿の山田の、ここでしか見られない様子に注目だ。
また山田が着用する2025秋冬シーズンコレクションの最新ビジュアルや撮影のオフショットを収めたムービーなどのコンテンツも、ジェラート ピケ公式Instagramにて続々公開していく。
秋冬コレクションでは、ブランドアイコンでもあるボーダーデザインや心ときめくベアモチーフ、チェリー柄やホリデーコレクションなど、バリエーション豊かなラインアップがそろう。今後もシーズンを通して山田が見せる多彩な表情と、ファッショナブルでハッピーな着こなしを新作ルックで届けていく。第2弾は9月中旬、第3弾は10月下旬、第4弾は11月中旬を予定している。
同コレクションでは、「GELATO PIQUE」初めてのコラボレーション先でもある「JOEL ROBUCHON」との記念すべき10周年にふさわしい、特別なルームウェアや雑貨全33型がそろう。ハート型のアニバーサリーロゴを刺しゅうしたニットや、シルクを100%使用したぜいたくなサテンパジャマが、大人のための優雅なリラックスタイムを演出する。
山田はステージ上やテレビで見せるクールな表情とは違った、ルームウェアを着用した際のナチュラルでリラックスした雰囲気と大人の魅力を表現。シャッターを切るたびに、表情を変えるルームウェア姿の山田の、ここでしか見られない様子に注目だ。
また山田が着用する2025秋冬シーズンコレクションの最新ビジュアルや撮影のオフショットを収めたムービーなどのコンテンツも、ジェラート ピケ公式Instagramにて続々公開していく。
秋冬コレクションでは、ブランドアイコンでもあるボーダーデザインや心ときめくベアモチーフ、チェリー柄やホリデーコレクションなど、バリエーション豊かなラインアップがそろう。今後もシーズンを通して山田が見せる多彩な表情と、ファッショナブルでハッピーな着こなしを新作ルックで届けていく。第2弾は9月中旬、第3弾は10月下旬、第4弾は11月中旬を予定している。