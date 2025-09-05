マキシマム ザ ホルモン、伝説のイベント『地獄絵図』が15年ぶり復活 「コスプレ限定」と「ジジババ限定」の2公演開催
ロックバンド・マキシマム ザ ホルモンが主催する“伝説”のライブイベント『地獄絵図』が、15年ぶりに復活することが発表された。
『地獄絵図』は2006年にスタートしたマキシマム ザ ホルモン主催のイベントで、その名のとおり“地獄”のようなユニークかつ過酷な入場条件で知られてきた。過去には「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」など、通常のライブでは考えられないようなルールが設けられていたにもかかわらず、毎回キャパシティの数十倍の応募が殺到した。
今回の復活公演では、11月4日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）にて「帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜」、11月27日に大阪・Zepp Osaka Baysideにて「帰ってきた地獄絵図〜ジジババ限定地獄〜」を開催。コスプレ限定公演は2009年8月以来、ジジババ限定公演は2008年8月以来となる。
各公演の参加条件やチケット券種などの詳細は、特設サイトにて公開中。サイト冒頭に掲載されている「必勝ガイド動画」を必ず視聴のうえ、注意事項を確認してから申し込もう。
■『帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜』
11月4日（火）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
午後4時30分開場／午後6時開演
■『帰ってきた地獄絵図〜ジジババ限定地獄〜』
11月27日（木）大阪・Zepp Osaka Bayside
午後6時開場／午後7時開演
