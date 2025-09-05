◇MLB パイレーツ5-3ドジャース(日本時間5日、PNCパーク)

パイレーツのポール・スキーンズ投手がドジャース打線を6回無失点に抑え、今季10勝目をマーク。防御率がメジャーで唯一の1点台となりました。

初回、ドジャースの先頭打者、大谷翔平選手と対戦。3球連続150キロ中盤を超えるストレートで追い込むと、3球の変化球を挟み迎えた7球目、159キロのストレートで空振り三振とします。

2回にはマイケル・コンフォート選手には160キロのストレート、アンディ・パヘス選手にはスライダーで連続三振。3回は2アウト1、2塁のピンチを背負いましたが、ムーキー・ベッツ選手を内野ゴロに打ち取り、得点を与えず。

その後もゼロを並べる右腕は、5点リードの6回、大谷選手をスライダー、チェンジアップで追い込み、最後は158キロのストレートで3球三振。

6回まで2安打、1四球、無失点。毎回の8奪三振で今季10勝目を手にしました。

昨季新人王の剛腕は、今季29試合で10勝9敗、防御率1.98、195奪三振。メジャーで唯一の防御率1点台にリーグトップタイの奪三振数となっており、サイ・ヤング賞候補として躍動しています。

またチームは、ナ・リーグ中地区最下位に沈みますが、西地区首位のドジャースを相手に本拠地でスイープを飾りました。