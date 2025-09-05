ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó°ÜÀÒ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡¡·»¤ËÂ³¤¤¤Æ±Ñ¹ñ¤Ø¡Ä20ºÐ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î°ïºà¡×
±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹³ÑÅÄÉö²Â¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó°ÜÀÒ¡¢·»¤Ï²£ÉÍFM¤ÎDF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯
¡¡»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï9·î4Æü¡¢MF³ÑÅÄÉö²Â¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Á¡¼¥à¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·»¤Ï¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡¦¥·¥Æ¥£FC¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ËÌ±ºÏÂ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤«¤é±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥æ¡¼¥¹¤È½çÄ´¤Ë¾º³Ê¡£2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤ÎWE¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³«ËëÀï¤«¤é4»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ°ì¶Ú¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î³¤³°Ä©Àï¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏFWÀ¶²Èµ®»Ò¡¢DFÆîË¨²Ú¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤Ê¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·»Ëå¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¤Í¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³ÑÅÄ·»Ëå¤Ã¤Æ¡£¤È¤â¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î°ïºà¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë