¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤â¿¹»³´´»öÄ¹¤â¡ÖÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£³Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¡¢¤½¤·¤Æ¿¹»³´´»öÄ¹¤âÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»Ù»ýÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤éÀÖÂôÂç¿Ã¤¬Ë¬ÊÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶á¡¹¡¢´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤ÎÂçÅýÎÎÎáÈ¯½Ð¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Á¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤éÁíÍý¼þÊÕ¤«¤éÊ¹¤³¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤¤¤¤¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤âÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ±¤Ê¤ëÍ½Â¬¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áá¤¯À¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÖÄ¹°ú¤±¤ÐÄ¹°ú¤¯¤Û¤É¡¢¹ñÌ±¤Î¶ì¶¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÁá¤¯¹ñ²ñ¤ò³«¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£