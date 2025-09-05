【エディオン：Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット 抽選販売】 期間：9月5日10時～9月21日23時59分まで

エディオンは、Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選販売を本日9月5日10時より開始した。受付期間は9月21日23時59分まで。

本抽選販売はエディオン会員であることが必要。1人1回のみ申込み可能で、申込画面より対象店舗（ネットショップも可）を選択できる。

当選後の購入の際には申込した本人による各種会員カードと、当選連絡メッセージの提示が必要。店舗での購入期間は10月16日から10月20日まで、ネットショップを希望した人の購入期間は10月3日から10月8日までとなる。

□エディオン「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」抽選販売のページ

