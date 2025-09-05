「星のカービィ」チーク＆シャイニーパウダーが登場! ワープスターに乗ったカービィをイメージ
バンダイは、「カービィとワープスター チーク＆シャイニーパウダー」(5,940円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月5日12時より予約受付開始、2026年2月発送予定。
本商品は「星のカービィ」に登場する「ワープスター」にカービィが乗った、コンパクト型のチーク＆ハイライトパウダー。カービィがワープスターに乗って移動する時の、夜明けの空と流れ星のきらめきをイメージした。
ゴールドメッキ加工のワープスターの表面には、細かな星の装飾を施し、高級感のあるコンパクトに。蓋を開けると、鏡やパウダーの周りにも星の模様が入っている。カービィをイメージしたピンクのチークはふんわりとした血色感(メイクアップ効果による)を、夜明けのようなハイライトはほのかな色味とツヤ感をプラス。また、2色のパウダーには2種の美容成分(リンゴ酸ジイソステアリル・ヒアルロン酸〈保湿成分〉)を配合している。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.