OpenAI、人材マッチングプラットフォームとAIスキル認定資格 - 2030年に1000万人を認定 OpenAI、人材マッチングプラットフォームとAIスキル認定資格 - 2030年に1000万人を認定

リンクをコピーする みんなの感想は？

OpenAIは9月4日(現地時間)、AI活用の機会を広げるために2つの施策を発表した。これらの施策にはWalmartやJohn Deere、Boston Consulting Group、Accenture、Indeed、地域団体、州政府などと連携する。



.

外部サイト