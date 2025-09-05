i-dle½Ð±é¡¢SBS¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö²ÎÍØÂçÅµ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÇäÅ¹²ÎÍØ for Lemino¡×ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/05¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦i-dle¡Ê¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëSBS¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö²ÎÍØÂçÅµ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÇäÅ¹²ÎÍØ for Lemino¡×¤¬¡¢9·î5Æü18»þ¤è¤êLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûi-dle¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä²Ú¤ä¤«°áÁõ
SBS¿Íµ¤²ÎÍØ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSBSKPOP X INKIGAYO¡×¸ø¼°YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Íµ¤²ÎÍØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÇäÅ¹²ÎÍØ¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö2025 SBS ²ÎÍØÂçÅµ Summer¡×LeminoÆÈÀêÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö²ÎÍØÂçÅµ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÇäÅ¹²ÎÍØ for Lemino¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£i-dle¤¬½Ð±é¤·¡¢ÇäÅ¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢NCT DREAM¡¢ENHYPEN¡¢BE:FIRST ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö2025 SBS ²ÎÍØÂçÅµ Summer¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö2024 SBS ²ÎÍØÂçÅµ¡×¡Ö2024 SBS ²ÎÍØÂçÅµ Summer¡×¤Ê¤É¤Î²áµîºîÉÊ¤ä¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈÖÁÈ¤âÂ¿¿ôÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
