Hey! Say! JUMP山田涼介「ジェラートピケ」秋冬シーズンモデルに初起用 ルームウェア纏い大人の魅力表現
【モデルプレス＝2025/09/05】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」2025秋冬シーズンコレクションのモデルに初起用。心地よい肌触りのルームウェアを纏い表現し、洗練された大人な雰囲気で魅せる特設ページの第1弾が公開された。
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーなサテンパジャマ姿
「ジェラート ピケ」は、2025秋冬シーズンコレクションのモデルに山田を初起用。山田が纏う「JOËL ROBUCHON & GELATO PIQUE」新作コレクション特設ページを、5日正午より「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。また、12日から「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて発売される。
山田が纏う2025秋冬シーズンコレクションの最新ビジュアルや撮影のオフショットを収めたムービーなどのコンテンツも、「ジェラート ピケ」公式Instagramにて続々公開される。
本コレクションは、「ジェラート ピケ」初めてのコラボレーション先でもあるJOËL ROBUCHONとの記念すべき10周年にふさわしい、特別なルームウェアや雑貨全33型が揃う。ハート型のアニバーサリーロゴを刺繍したニットや、シルクを100％使用したサテンパジャマが、大人のための優雅なリラックスタイムを演出する。
山田はステージ上やテレビで見せるクールな表情とは違った、ルームウェアを纏った際のナチュラルでリラックスした雰囲気と大人の魅力を表現。シャッターを切るたびに表情を変える山田の様子を楽しむことができる。
「ジェラート ピケ」の秋冬コレクションでは、ブランドアイコンのボーダーデザインやベアモチーフ、チェリー柄やホリデーコレクションなど、バリエーション豊かなラインアップが展開。今後もシーズンを通して山田が見せる多彩な表情と、ファッショナブルでハッピーな着こなしを届けていく。（modelpress編集部）
第1弾：9月5日正午
第2弾：9月中旬
第3弾：10月下旬
第4弾：11月中旬
◆山田涼介「gelato pique（ジェラート ピケ）」新作モデルに起用
◆山田涼介、10周年記念コレクション着こなす
◆山田涼介、今後のジェラート ピケ新作にも登場
◆2025秋冬ビジュアル公開予定
