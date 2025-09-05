TXTスビン、甥っ子顔出しの3ショット公開「身長差尊い」「パパに見える」とファンほっこり
【モデルプレス＝2025/09/05】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が、5日までに自身のInstagramを更新。甥っ子たちとの3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】TXTスビン「口元がそっくり」な甥っ子顔出し
スビンは「#monthlysoobin 나의 8월（僕の8月）」と8月の思い出を振り返る写真を複数枚公開。甥っ子2人と一緒に自然豊かな場所で撮影した写真では、子供たちと過ごす優しい叔父としての一面を見せている。
これまでも生配信で甥っ子を登場させるなど仲良しぶりを紹介していたスビン。今回の投稿に、ファンからは「微笑ましい」「口元がそっくり」「癒される」「身長差尊い」「パパに見える」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆スビン、甥っ子との微笑ましい3ショット披露
