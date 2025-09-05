水戸由菜（みとゆな）、タンクトップ姿で際立つ美スタイル「大人っぽい」「引き締まってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】インフルエンサー・タレントの水戸由菜が9月4日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】水戸由菜、引き締まった二の腕際立つコーデ
水戸は「おいしいデザート食べながら撮影でした」と報告。ワンピースから美しい脚をのぞかせた写真や、白いタンクトップ姿で夜景をバックにした写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎ」「大人っぽい」「引き締まってる」「オフショットも素敵」「撮影お疲れ様」といったコメントが寄せられている。
水戸は、2021年から2022年にかけてABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。蜜柑編」に出演し人気を博す。2025年4月にみとゆなから水戸由菜に活動名を変更した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
