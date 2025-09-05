＝LOVE大谷映美里、ミニスカから美脚スラリ 秋コーデに「天才的に可愛い」「オフショルニット似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が4日、自身のInstagramを更新。秋を意識したコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ人気メンバー、色白美脚スラリのミニスカ姿
大谷は「秋コーデどう？？」とつづり、私服姿の写真を公開。白いベレー帽にオフショルダーのニットトップス、ブラウンのミニスカートを合わせ、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「天才的に可愛い」「オフショルニット似合う」「スタイル抜群」「大人っぽい」「デコルテが綺麗」「美脚が際立ってる」「完璧な私服」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブ人気メンバー、色白美脚スラリのミニスカ姿
◆大谷映美里、ミニスカから美脚スラリ
大谷は「秋コーデどう？？」とつづり、私服姿の写真を公開。白いベレー帽にオフショルダーのニットトップス、ブラウンのミニスカートを合わせ、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「天才的に可愛い」「オフショルニット似合う」「スタイル抜群」「大人っぽい」「デコルテが綺麗」「美脚が際立ってる」「完璧な私服」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】