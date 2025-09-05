½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡¡·èÃå¤Î½Ö´Ö¡Ä¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¸«È´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶·ã
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï3Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤ò3-2¡Ê20-25¡¢25-20¡¢22-25¡¢25-22¡¢15-12¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤¬¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¹¥¤¡×¤È³åºÓ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡14-12¤ÇÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¡£¼ç¾¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÎØ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¹µ¤¨Áª¼ê¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤³¤Ø¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¡£ºÇ¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥È³°¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®·ì¤Ö¤ê¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö½÷»Ò¤ÎÃæ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯´ÆÆÄ¤È¤«½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¹¥¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î°¦¾ð¤Ë´¶·ã¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï6Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤ÈÂÐÀï¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2010Ç¯°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
