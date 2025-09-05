パン好きのみなさん、要チェック！

【全写真】制覇したい！パンのフェス「出店パン屋さん」の画像ギャラリー

全国の人気パン屋さんが大集合するイベント「パンのフェス」の最新回『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』の開催が、いよいよ迫ってきました。今回はその内容をご紹介します。

舞台は、テナント数日本一を誇る三井アウトレットパーク 木更津。入場無料の会場内に、各地から人気パン屋さんが出店します。

なかでも注目は、オープン以来パン好きから支持を集める、東日本橋の超人気店「BEAVER BREAD」がイベント初出店すること。

「パンのフェス」のためだけに用意されるという贅沢な限定ホットドッグは必食の一品です！

また「パン工房ぐるぐる」も注目のお店。こちらはパン好きの投票で決定する「パンのフェスアワード」で過去2度のグランプリを獲得した実力派で、名物のとろ〜りクリームパンは要チェック♪

この他にも、カレーパン、メロンパン、サンドイッチ、さらにベーグルやスコーンまで、多彩なラインナップが出店。事前にお店のラインナップをチェックして、買うパンの目星をつけておきましょう。

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』は、9月20日(土)から23日（火・祝）までの4日間の開催となります。パン好きさんはぜひチェックしてみて！

開催概要

●出店店舗（全日共通）

ベーカリー・キッチンカー会場：ルーフテラス

ら・さんたランド（福島・福島）

HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）

BEAVER BREAD（東京・東日本橋）

高久製パン（神奈川・平塚）

ベーカリー会場：ピアストリート

パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）

東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

HITOKAMI（東京・南青山）

本郷ベーカリー（東京・本郷）

MOGRA BREAD （東京・秋葉原）

スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

金賞淡路牛カレーパン サンハート（兵庫・淡路島）

CUBE THE BARKERY（広島・広島）

タルタル卵サンド専門店 黄白舎（山口・山口）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

●『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』開催概要

開催日：2025年9月20日（土）〜23日（火・祝）

時間：11時〜17時

会場：三井アウトレットパーク 木更津 ルーフテラス・ピアストリート（〒292-0009千葉県木更津市金田東3丁目1-1）

入場料：無料