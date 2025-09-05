回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、テレビアニメ「怪獣8号」第2期（テレビ東京系、毎週土曜午後11時）の放送を記念するコラボキャンペーンを9月5日から期間限定で実施します。

同作は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界を舞台に、市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルが繰り広げられるストーリー。集英社の漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」で2020年7月から連載が開始。累計発行部数1800万部を突破した漫画家・松本直也さんの人気作品が原作になっています。

くら寿司が、同作とコラボするのは初めてで、主人公の日比野カフカをはじめ、市川レノ、四ノ宮キコルといったメインキャラクターをイメージしたグッズが登場します。

2500円の会計ごとに、クリアファイルやアクリルスタンドといったオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを第2弾まで実施。第1弾は、オリジナルクリアファイル（全4種）で、カフカらが描かれたオリジナルデザインになっています。同月19日からの第2弾はアクリルスタンド（全4種）です。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、カフカらメインキャラクターがデザインされた「マシュマロキーホルダー」（全5種）、「マグネット」（全20種）、「マスキングテープ」（全3種）がもらえます。

くら寿司では、「ふり塩熟成中とろ」や「ふり塩熟成大とろ（一貫）」などが楽しめる「とろと北海」フェアも同日から期間限定で開催します。