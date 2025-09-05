新たに登場！20周年をお祝いするのにぴったりな香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」期間限定グッズ
香港ディズニーランド・リゾートで、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」がついにスタート！
新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり実施されます。
期間限定のここでしか買えない、見逃せないグッズをまとめて紹介します。
香港ディズニーランド・リゾートでは、開園20周年をお祝いするアニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」を開催中！
世界中のゲストへ1年間を通してこれまでにない喜びと魔法の体験が届けられます。
最高にマジカルなパーティー”の雰囲気に浸れる、パーティールックを仕上げるためのグッズなど、20周年をお祝いするパーティーにぴったりなグッズが登場☆
300種類以上の限定商品が販売されます。
グランド・セレブレーション ミッキー&フレンズ
ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルートたちが、20周年限定の華やかなパーティー衣装で登場する｢グランド・セレブレーション ミッキー&フレンズ｣シリーズ。
お気に入りキャラクターのグッズを自分へのお土産にしましょう！
パーティー気分を盛り上げるイヤーハットや、
カチューシャ、バッグ、アパレル、雑貨など、パークで身につけて楽しめるアイテムが豊富にラインナップされています。
20周年の注目アイテムとして登場する、イヤーハットをモチーフにしたSouvenEAR（スーベニア）ミニ・パーティー・ハット
絶対ゲットしたい方はミニ・パーティー・ハット付のパーク・チケットも用意されています。
スペシャル 1デー・チケットならミニ・パーティー・ハットが無料で1つもらえるパーク・チケットの詳細はこちら
・1デー・チケット（20周年スーベニア・ミニ・パーティー・ハット付）
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/1-day-ticket-with-20th-anniversary-mini-party-hat/
グランド・セレブレーション ダッフィー&フレンズ
ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー、クッキー・アン、オル・メル、リーナ・ベルが、パーティー衣装で集合する｢グランド・セレブレーション ダッフィー&フレンズ｣
20周年のパークを一緒に連れ歩きたいぬいぐるみはもちろん、
おしゃれな雑貨やお菓子も揃っています。
家族や友人、職場用のお土産にもぴったり。
きらびやかな飾りをつけたダッフィー&フレンズ勢揃いのカチューシャ。
プレゼントをもったダッフィー、シェリーメイのカチューシャなど、身につけアイテムも充実！
シリーズ史上最も華やかなデザインがポイントです☆
パレードフロート
香港ディズニーランド史上最大となる新パレード「フレンドタスティック！」をテーマにしたグッズ。
新たに登場するフロートや、キャラクターたちがパレードで着用しているコスチュームを再現したデザイン。
フロートのフィギュアは、ディズニーファンならコンプリートしたいグッズ。
キャラクターのフロートをお土産に持って帰れば、お家でもパレードの余韻に浸ることができます。
グランド・セレブレーションやパレードフロートに加え、パーティールックをさらに引き立てる身に着けグッズやアパレルも充実しています。
Since 2005
香港ディズニーランドのパークオープンである2005年から、歴代デザインやロゴを取り入れた「Since 2005」グッズシリーズ。
アニバーサリー毎のミッキーがデザインされたファンならぜひ手に入れたい、飽きの来ないデザインが魅力です。
Skyline
ネイビーを基調に、ミッキーやミニーをスタイリッシュにデザインした、シンプル＆大人かわいいデザインが特徴の「Skyline」シリーズ。
普段使いしやすい色味とデザインが魅力の、アパレルや雑貨が展開されています。
Daichi Miura（ダイチミウラ）コラボ
日本を代表するアーティスト「Daichi Miura（ダイチミウラ）」とスペシャルコラボレーションしたグッズシリーズ。
カチューシャなどのパークファッションをおしゃれに着こなす女の子がデザインされたスタイリッシュなアイテムです。
マーケットハウスでは、スターバックスのスペシャルな20周年記念限定タンブラーが販売されています☆
テーマカラーのキラキラした本体に加え、ストローキャップにも20周年のロゴが入っていて、お土産にもぴったりです！
人生で一度きりのディズニー・フレンズとのパーティー！
20周年のパークがより楽しくなるのはもちろん、おうちでもその余韻に浸れる特別なアイテムばかりです☆
香港ディズニーランド・リゾート｢最高にマジカルなパーティー｣グッズの紹介でした。
