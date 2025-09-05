26年大河『豊臣兄弟！』“豊臣秀長”仲野太賀＆“織田信長”小栗旬、10.19名古屋まつり行列に参加決定
2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）にて豊臣秀長役で主演する仲野太賀、織田信長で共演する小栗旬が、10月19日に開催される「第71回名古屋まつり」に、『豊臣兄弟！』特別隊として参加することが決定。大河ドラマ出演者が名古屋まつり行列に参加するのは今回が初めて。
【写真】池松壮亮＆仲野太賀、『豊臣兄弟！』直前の共演で「大きなものがまた積み上がった」
名古屋まつりは、昭和30年に始まった、愛知・名古屋の秋を彩る最大の祭。まつりのメインは、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑が鎧武者を従えて行進する郷土英傑行列だ。
今年は10月19日に開催。この名古屋まつり行列（12時45分〜13時50頃）に大河ドラマ『豊臣兄弟！』特別隊が参加。仲野と小栗がオープンカーに乗ってドラマをPR。旗持ちの子どもたちとともに名古屋まつりを盛り上げる。コースは、市役所交差点→栄交差点。
