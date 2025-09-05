本田真凜、映画『カラダ探し』の制服オフショに反響 痛々しい“流血”シーンも「現役みたい」「いろんな表情が見られるの楽しみ」
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が4日にインスタグラムを更新。出演作からオフショットを多数公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】本田真凜、制服姿で口から流血も！（ほか13枚）
本田は、本日5日から劇場公開となる映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演。この映画で本田は真夜中の遊園地を舞台に新たな“カラダ探し”に挑む女子高生・木下有紗を演じている。
公開前日に、本田が投稿したのは映画撮影中のオフショット。複数公開されている写真には、口から血のりを出しながらピースサインを見せる制服姿のソロショットや共演者との記念ショットなどが収められている。投稿の中で本田は「カラダ探しの世界に全身全霊で挑んだ有紗の姿を、映画館で見届けていただけたら嬉しいです」とつづっている。
彼女の制服姿にファンからは「現役みたい」「めちゃくちゃ可愛い！」などの声が続出。公開を心待ちにしていたファンからは「公開とっても楽しみです♪」「真凜ちゃんのいろんな表情が見られるの楽しみです！」といった投稿も集まっている。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。9月5日公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演している。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）
