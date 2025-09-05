ディズニーストアに、映画『わんわん物語』公開70周年記念した、子犬の「レディ」の愛くるしさにきゅんとする、レトロでクラシカルなタッチの新コレクション「LADY AND THE TRAMP 70TH」が登場！

「レディ」が迎え入れられるシーンをモチーフにした秋にぴったりなファッションアイテムや雑貨が多数展開されます☆

ディズニーストア『わんわん物語』公開70周年記念コレクション「LADY AND THE TRAMP 70TH」

スケジュール：

先行発売日：2025年9月9日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2025年9月12日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、公式ページより確認ください

ディズニーストアから、『わんわん物語』の公開70周年を記念した新コレクション「LADY AND THE TRAMP 70TH」が登場。

大きなリボンをつけた子犬の「レディ」がクリスマスプレゼントとして迎え入れられる印象的なシーンをモチーフに、レトロでクラシカルな雰囲気の描き起こしアートを用いたグッズが揃います。

ラインナップは、立体的なリボンがポイントのセーターやベレー帽などのファッションアイテムをはじめ、ルームウェア、ルームソックス、ブランケットといった、落ち着いた配色や素材にもこだわったホーム雑貨が充実。

「レディ」のぬいぐるみは、ストライプ柄のボックスに入った特別仕様になっています。

さらに、掛け時計は、レディとトランプがレストランでスパゲティを食べるロマンティックなシーンをメインに「トニー」と「ジョー」、「トラスティ」や「ジョック」など、個性豊かなキャラクターたちが勢揃いしたアニバーサリーにぴったりなグッズです。

そのほか、シークレットコレクションから、アンティーク調のフレームの中にキャラクターをあしらった全6種のキーチェーンが展開されます☆

レディ 帽子・ベレー帽 LADY AND THE TRAMP 70TH

価格：4,500円 (税込)

サイズ：頭囲(実測値) 約58cm

ストライプ柄のプレゼントボックスにはいって、夫妻のもとにやってきたコッカースパニエル犬の「レディ」をあしらった、丸みのあるフォルムがかわいいベレー帽。

温かみのある淡色の生地は優しい手ざわりがポイントです。

子犬の「レディ」のように大きなリボンを飾った、キュートさと上品さのバランスが絶妙な帽子に仕上げられています。

レディ ブランケット シュシュ付き LADY AND THE TRAMP 70TH

価格：4,400円 (税込)

サイズ：ブランケット 約縦70×横100cm

シュシュ 約縦11.5×横11.5×厚み1.5cm／リボン部分 約縦5×横21.5×厚み1.5cm

やわらかな起毛素材でできたシュシュ付きブランケット。

配色や素材にこだわってつくられた素敵なあったかグッズで、好奇心と愛くるしさに溢れたあどけない「レディ」が堪能できます。

セットのシュシュは、「レディ」の赤いリボンをイメージしたデザインです。

わんわん物語 時計 ライトアップ LADY AND THE TRAMP 70TH

価格：16,000円 (税込)

サイズ：約高さ34×幅15.8×奥行き8cm

『わんわん物語』の名シーン、トニーのレストランで「レディ」と「トランプ」がミートボールスパゲッティを食べるシーンをモチーフにした、ロマンティックな仕掛け付き掛け時計。

演奏する「トニー」と「ジョー」、優しく見守る「トラスティ」と「ジョック」「ペグ」、今宵の主役「レディ」「トランプ」が半立体に再現されています。

2匹の後ろにあるキラキラモチーフから温かな光が透けて、空間を素敵に演出してくれるインテリア雑貨です。

レディ キーホルダー・キーチェーン LADY AND THE TRAMP 70TH

価格：2,200円 (税込)

サイズ：全長 約15.2cm

「レディ」をデザインした、キュートな仕掛け付きのキーホルダー。

作品名ロゴがプリントされたプレートと、チョコレートがかかったドーナツ、ピンク×白の大きなプレゼントボックスのチャームセットです。

プレゼントボックスのフタを開ると、赤いリボンを着けたかわいらしい「レディ」がお顔を出します☆

わんわん物語 シークレットキーホルダー LADY AND THE TRAMP 70TH

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約高さ5.3×幅4.7×奥行き1.8cm

リボンを飾ったアンティーク調のフレームに納められたシークレットキーホルダーが登場。

「レディ」「トランプ」「見つめ合う「レディ＆トランプ」、「トラスティ」と子犬の「アネット＆コレット＆ダニエル＆スキャンプ」「ペグ」「ジョック＆スキャンプ」の絵柄が用意されています。

どのデザインが入っているかは、届いてからのお楽しみです☆

「レディ」が迎え入れられるシーンをモチーフにした、秋にぴったりなファッションアイテムや雑貨が揃う新コレクション。

ディズニーストアにて2025年9月9日より順次販売が開始される『わんわん物語』公開70周年記念コレクション「LADY AND THE TRAMP 70TH」の紹介でした☆

