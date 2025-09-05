台風15号は9月5日未明、宿毛市付近に上陸した後、高知県内を横断しました。県などによりますと、これまでに人的被害の報告はなく、県内に出されていた大雨警報も午前8時までにすべて解除されました。



台風15号は5日午前1時頃、宿毛市付近に上陸した後、県内を横断しながら1時間に約15キロの速さで東北東に進んでいます。

県や市町村によりますと、市道への倒木など複数報告が上がっていますが台風による人的被害の報告はなく、また住宅の浸水や道路冠水などの情報も寄せられていないということです。高知市や土佐市、須崎市などに出されていた大雨警報は午前8時までに全て解除されました。また、高知市や須崎市など県内で開設されていた避難所も午前9時までにすべて閉鎖されています。





台風15号の影響で県内は大気の状態が非常に不安定となり、3日の降り始めから5日午前5時までの雨の量は仁淀川町鳥形山で289ミリ、津野町船戸で269ミリ、佐川で225ミリとなっています。また、室戸市では5日午前4時42分に最大瞬間風速26・4メートル観測しました。交通の情報です。大雨で始発から運転を見合わせていたJR四国は線路の点検などを実施し異常がなければ順次運転を再開するとしています。JR高知駅の窓口では朝、切符の払い戻しをする人の姿などが見られました。また、終日運転を見合わせるとしていた土佐くろしお鉄道中村・宿毛線は午前5時台の一部列車を除き始発から普通列車の運転を再開し、特急列車も午後から運転を再開するということです。