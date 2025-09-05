圧縮＆拡張機能が付いたリュックなら旅先や出張先で荷物が増えても問題なし！

リュックを背負って通勤しているビジネスパーソンの姿が当たり前になった昨今。容量の大きさと使い勝手の良さから出張時にも使われるケースが多くなっているようです。

バッグ＆ラゲージブランドace.より発売中のバックパック「スペースオプト」は通勤から出張、休日の旅行にも対応できる高い機能性と大きな容量を備えた最新モデル。ホイッスル付きバックルなど非常時に使える機能も搭載したことで“フェーズフリー認証”も取得し、どんなシーンでも抜群の汎用性を誇ります。

「スペースオプト」は荷物の量に合わせて荷室の容量を拡張できるエキスパンダブル機能を備えたバックパック。容量18L・拡張時24L・B4ファイル対応の「リュック小」（3万5200円）と、容量31L・拡張時39L・A3ファイル対応の「リュック大」（3万7400円）の2サイズがラインナップ。

PUコーティングを施したナイロン生地にコーティングファスナーを配し、高い撥水性も。大事な荷物をしっかりガードします。

荷室はメインとサブ、PC用スリーブの3種類を備え、メイン荷室には大型のファスナー付きポケットを2つ、サブ荷室にもファスナー付きポケット2つにフリーポケット2つ、ペンホルダー2つと多数配置されています。

背面側のPC用スリーブは両面に芯材が入っており、ノートPCやタブレットを安全に携行できます。

エキスパンダブル機能はメイン荷室に搭載され、サイドのファスナー操作でマチ幅を調節可能。

さらにメイン荷室には圧縮スペースが備わっており、ファスナーと空気弁でスペース内部の空気を抜いて薄くできます。嵩張りやすい衣類等をコンパクトに収納できるので出張や旅行の際に重宝するはず。

バックルの一部にホイッスル、外面の各所にリフレクター（反射材）を配置し、日常用バッグでありながら災害遭遇時にもお役立ち。そうしたフェーズフリー機能を搭載しているほか、スーツケースのハンドルに固定できるセットアップベルトやメイン荷室内のボトルホルダー、フロント面の大型ポケット2つなど充実の機能性です。

シンプルさを極めた外観とスクエア型のシルエットで性別やシーンを問わず使えます。カラーはブラックのみの展開です。

