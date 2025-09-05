◇ナ・リーグ パイレーツ5―3ドジャース（2025年9月4日 ピッツバーグ）

パイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が4日（日本時間5日）、本拠でのドジャース戦に先発。大谷翔平投手（31）から2三振を奪うなど、6回2安打無失点、8奪三振の好投で10勝目を挙げ、チームのドジャース戦スイープに貢献した。

大谷との注目の対決は第1打席は速球中心の攻めで高め直球で空振り三振。3回2死二塁の第2打席は一転、変化球主体で慎重に攻め、四球で歩かせた。6回は変化球2球で追い込むと、最後は外角直球で3球三振に仕留めた。

試合後、スキーンズは「うまく投げられたと思う。打たれた打球も守備がいいプレーをしてくれたし、チームとして本当にいい試合だった」と納得顔で投球を振り返った。

また、2打数無安打2三振、1四球に封じた大谷とのゲームプランを問われ「真ん中に投げないこと。ここ数日、真ん中に行ったら罰せられるし、過去にもそうだった。だから自分の投球をちゃんと実行するだけだった」と胸を張った。

初回、6回と大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオを3者凡退に封じ「もし、この3人がリーグで一番の1〜3番じゃないなら、じゃあ誰なんだって話だ。最高レベルの相手には最高の投球をしなきゃいけないし、それができてよかった」と笑みを見せた。

MVPトリオに限らず強力打線と対戦する楽しみとして「それが野球をやる理由だ。だから“The Show”って呼ばれる。そういう相手とやるのが楽しいし、野球界で一番強いかもしれないチーム相手に、本拠地でスイープをかけて戦えるのはすごい機会。絶対に当たり前と思っちゃいけない」と貴重な機会に自分の力が出せたとうなずいた。

この日の好投で防御率は1点台となる1・98まで良化し「結局はいい投球をするかどうか。いい投球をしても点を取られることもあれば、逆にそうじゃなくても点を取られないこともある。あと4、5試合残ってるし、オフに入る時にやり残したことがないようにしたい。どこまで行けるかは分からないけど、去年と同じで“全部出し切る”って気持ちでいる」と残り試合も全力投球でさらに成績を伸ばしたいと誓った。