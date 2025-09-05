全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蔵前の蕎麦店『山形肉そばとお酒みたて』です。

蕎麦に親鶏、噛みしめる旨さ

太めの蕎麦を、そして親鶏を噛みしめる。蕎麦のふくよかな風味、鶏のコリッとした食感がいい。スープはすっきりとした味わい。

冷たい肉そば1100円

『山形肉そばとお酒 みたて』冷たい肉そば 1100円 サバ節ベースのダシに親鶏の煮汁が加わり、うまみたっぷりのスープ。温かいそばもある

「『肉そば』というと牛や豚を思い浮かべる方が多いんですが、鶏なのでさっぱりしてますよね」と、オーナーの尾形哲平さん。

この「肉そば」は、山形県河北町の郷土料理。尾形さんも山形出身だが、大人になってから初めて食べたという。そのおいしさに感動し、「山形の肉そばをもっと知ってほしい！」と、2024年4月蔵前に『みたて』をオープン。

田舎蕎麦は、太めながらスープにからみやすいよう試行錯誤を重ねた。スープはサバ節をベースに、最後に親鶏の煮汁が加わることで絶妙な味わいに。山形料理をアレンジした魅力的な肴も揃う。例えば「玉こんにゃく」は鶏肉と煮込んでよりおいしく。

山形の酒と肴を堪能したら、締めはもちろん「肉そば」で！

『山形肉そばとお酒 みたて』オーナー 尾形哲平さん

オーナー：尾形哲平さん「『肉そば』と山形のことをたくさんの方に知ってほしいです」

『山形肉そばとお酒 みたて』

蔵前『山形肉そばとお酒みたて』

［店名］『山形肉そばとお酒みたて』

［住所］東京都台東区蔵前2-1-23

［電話］050-5596-1336

［営業時間］11時〜14時、18時〜22時半

※現在平日のランチを休業中。再開はInstagramなどでご確認ください

［休日］火

［交通］都営浅草線蔵前駅A1aから徒歩1分

※画像ギャラリーでは、山形の地酒によく合う魅力的なつまみの画像をご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「夏に食べたい東京の冷たい蕎麦3選 水だけで味わう十割蕎麦が旨い」では、涼を運ぶ冷たいお蕎麦を厳選紹介します。