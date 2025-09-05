ÃË»Ò¿Íµ¤No.1¡ª¥â¥Æ¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡Ä¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÈþ½÷¤Ë²°Éß¤â¾×·â¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î½÷¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡ØABEMA²Æ¤ÎÎø¥ê¥¢º×2025¡Ù¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÇú¥â¥ÆÈþ½÷¤¬¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î½÷¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥â¥Æ¤¹¤®¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²Èþ½÷¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë
¡¡Æî¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢£²¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖËèÆüÉ¬¤ºPink¤ÈBlue¡¢2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤ÈÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¡£
¡¡½éÆü¤«¤é¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¤µ¤æ¤ê¡ÊÅö»þ21ºÐ¡¿¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÈSHUN¡ÊÅö»þ27ºÐ¡¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò·Ð±Ä¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃË»Ò¿Íµ¤1°Ì¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î¤ó¡ÊÅö»þ25ºÐ¡¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°ìµ¤¤Ë½¤Íå¾ì¤Ë¡£
¡¡¤¢¤Î¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢MC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°ÉßÍµÀ¯¤â¡Ö¤¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î½÷¤Í¡×¤È¤ª¤ª¤Ï¤·¤ã¤®¡£
¡¡SHUN¤¬¤µ¤æ¤ê¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤Î¤ó¤ò¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ËÍ¶¤¦¤È¡¢½ù¡¹¤Ë²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¡£SHUN¤¬¡Ö°ìµ¤¤Ë¿Æ¶á´¶¤ï¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¤¢¤Î¤ó¤¬SHUN¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡Ö¥Ï¥°¤·¤È¤³¡×¤ÈÍ¶¤¦¡£¤¢¤Î¤ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÈSHUN¤Î´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¼¡×¡Ö¤ä¤À¡¼¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥¤¥ª¥¤¥ª¥¤¥ª¥¤¡×¤ÈÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤Î¤â¤È¤Ø¤µ¤æ¤ê¤¬ÍðÆþ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¤¢¤Î¤ó¤ò¡ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ëSHUN¡£¡Ö¤¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«...¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï½ª»Ï¡Ö¤¢¡¼¤¢¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤ÈSHUN¤òÀÕ¤á¤ëÀ¼¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤æ¤ê¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¤¹¤´¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼º¸À¤ÎÃË¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¼º¸À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÀ³Ê¤ÇÁÇÄ¾¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈSHUN¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£¤ÏÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤æ¤ê¤ÈSHUN¤Ë¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¤Þ¤È¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£