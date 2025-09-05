¥Õ¥¸Ž¢¸µ¼ÒÄ¹¤éÄóÁÊ¤Î¼¡¤ÏÃæµï»áŽ£Àâ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¸«¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡Ê2025Ç¯3·î»£±Æ¡§Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
8·î28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÃæµïÀµ¹»á¤È¸µ½÷À¼Ò°÷¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²³ÛÌó453²¯±ß¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
50²¯±ß¤È¤¤¤¦Âç¶â¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤ÏÅþÄì»ÙÊ§¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÏÌò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö²ñ¼ÒÌò°÷Çå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç2¿Í¤¬Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÊÝ¸±¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏµðÂç¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³
ÁûÆ°¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç´ûÄêÏ©Àþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤äÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹Á»á¤äÂçÂ¿»á¤ÎÀÕÇ¤¤Ï·«¤êÊÖ¤·¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈà¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÁ´ÂÎ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÂÎ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤¬·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
7·î6Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¸¡¾Ú ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê ¡ÁÈ¿¾Ê¤ÈºÆÀ¸¡¦²þ³×¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¸¡¾ÚÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¤â¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¾Ú¸À¤ä»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¹Á»á¤ÈÂçÂ¿»á¤¬¡Ö°Ìò¡×¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Èà¤é¤ò¼çÈÈ³Ê¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¸¡¾ÚÈÖÁÈ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊóÆ»ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ä¸«²ò¤òÀ¤´Ö¤Ë¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬2¿Í¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÁûÆ°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
ÁÈ¿¥ËÉ±Ò¤Î°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨¤ë
Âç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ËÀÕÇ¤¤¬µÚ¤Ö¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¿ôÌ¾¤ËÀÕÇ¤¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¤½¤Î½èÍý¤ò¤â¤Ã¤ÆËë°ú¤¤È¤¹¤ë¹½¿Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤ÎÄêÀÐ¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖÁÈ¿¥ËÉ±Ò¤ÎÏÀÍý¡×¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤·Á¤ÇÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼¡¤ËÃæµï»á¤òÁÊ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ãæµï»á¤È¸µ½÷À¼Ò°÷¤Î´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬ÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæµï»á¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæµï»á¤Î¼¹Ù¹¤ÊÈ¿ÏÀ¤¬ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À
½÷ÀÂ¦¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ç¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢½÷ÀÂ¦¤Ë¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÌäÂê¤ò¾ø¤·ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃæµï»á¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÅÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ØÍè¤ÆÃæµï»á¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·È¿ÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæµï»á¤Î½÷À¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤ËÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï»á¤¬ËÜµ¤¤Ç¤³¤Î¼çÄ¥¤ò´Ó¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤«¤éÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯È¿ÏÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Á»á¤ÈÂçÂ¿»á¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁáµÞ¤ËÌäÂê¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢Ãæµï»á¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæµï»á¤òÄóÁÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
µì·Ð±Ä¿Ø¤Ø¤ÎÄóÁÊ¤Ç»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤Ç¤¤ë¤«¡©
º£²ó¤Î¹Á»á¤ÈÂçÂ¿»á¤Ø¤ÎÄóÁÊ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼«¤é¤Î´íµ¡¤ò¼ýÂ«¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê°ì¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤ÎËë°ú¤¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Ãæµï»áÄóÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÃÂê¤È¤·¤Æ¤Ï»É·ãÅª¤ÇÌÌÇò¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¹Á»á¤ÈÂçÂ¿»á¤ËÀÕÇ¤¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÂÎ¼Á²þÁ±¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸²á¤Á¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¥é¥ê¡¼±óÅÄ ¡§ ºî²ÈŽ¥¥é¥¤¥¿¡¼Ž¤¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Ë