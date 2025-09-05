

脂質を適正量にして、体脂肪を減らす「除脂肪食」。ダイエット中の「ラーメン」の食べ方についてお届けします（写真：freeangle／PIXTA）

「お腹の脂肪は運動なしで落ちる！」と明言するのは、日本体育大学教授、体育科学博士として、科学的根拠や実践に基づき、お腹の脂肪を最短で落とす方法を20年以上研究してきた岡田隆さんです。

日体大の教授と聞くと、“エグい筋トレメニュー”を出されそうですが、岡田さんが薦めるのは脂質を適正量にして、体脂肪を減らす「除脂肪食」です。同氏の新著『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食』を一部抜粋し再構成のうえ、ダイエット中の「ラーメン」の食べ方についてお届けします。

食べながら絞る、無敵の「除脂肪食」

ダイエットをしてキレイになりたい！ でも食べたい！ そう思っている方。私がトレーニングなしで、食べながら痩せる究極のダイエット法をお教えします。

日体大の教授である私が、運動を差し置いて食事だけで痩せる方法を語るのは意外でしょう。しかし、体脂肪の中から本来のあなたに備わった美しい体を取り出すためには、まずは分厚い体脂肪を脱ぎ捨てる必要があるのです。そのためには食べ方を変えないと始まりません。

ダイエッターはとかく「明日からは腹筋50回！」「〇〇しか食べない！」と、急にストイックになりがちです。でもダイエットは継続が何より大切。やる気頼みでは続きません。習慣にできるほどゆる〜くやるのが成功の秘訣。

体を絞るとは？ それは体脂肪を落とすこと。アプローチは運動か食事の2択。私はみなさんが、運動したくないことをよく知っています。運動が嫌なら、選択肢は食事のみ。しかし、お腹の脂肪に関してはそれが最善策だからラッキーです。

今一度、アーノルド（畏敬の念を込めて、シュワちゃんなどと呼ばない）の言葉「腹筋はキッチンで作られる」を思い出していただきたい。どんな美しい身体も、食事を見直さないと始まらないということです。

世にパフォーマンスを競う競技は数々ありますが、体そのものの見た目を競う競技はボディビルしかありません。ボディビルダーは、見た目をよくする技能を日々磨き上げ、世界中の情報を収集し、自らの体で実践しています。

そんなダイエットのプロであるボディビルダーが、くびれ・腹筋作りのために腹筋トレーニングをやらないのです。かく言う私も、ほぼ腹筋せずに大会に出場します。

ダイエットのプロなら誰しも、腹筋をやれば、腹はくびれず、かえって理想から遠ざかることを、よくわかっているのです。ちまたに痩せる方法は山のようにあります。しかし、見た目がよいまま、精神的ストレスもリバウンドもなく腹周りの脂肪を落とせるダイエット法は「除脂肪食」のみです。

なぜダイエットに挫折するのか

持続できる方法とは、ストレスで爆発して、反動（キレ食い）を起こすことがない方法と私は考えています。では、何が自分にとって大きなストレスになり、爆発の引き金になるか。それは人それぞれです。だからまず、自分を見つめなおすことが大切。

例えばラーメンが大好きな人が「ラーメンはダメだ。あれは油と塩のスープに糖質の麺が入っているだけだ。チャーシューも脂がギッシリ詰まっている」そう言われて食べなくなると、確かに痩せます。

でもストレスがたまって、いつか必ず爆発して大量に食べてしまう。これがキレ食い、ドカ食いです。これを起こすと、間違いなくダイエットは失敗します。

どうしても食べたい場合は、「ノンフライ麺」の記載があるものを選び、ビタミン・ミネラルの豊富な野菜や海藻をトッピングすれば食物繊維が豊富で、血糖値の急上昇を防ぎ、満足感もアップ!

ラーメン自体を禁止する必要がない証拠として、同じメーカーのノンフライ麺と、ノーマル麺の栄養価を比較してみましょう。

人気の定番商品「カップヌードル レギュラー」が1食78g・脂質14.6g・351kcalに対して、ノンフライ麺「麺職人丸鶏ガラ醤油」は1食87g・脂質4.2g・283kcal。ラーメンを食べたい欲に押しつぶされる必要はありません。

ストレスを取り除くとは、自分にとって何が幸福かを考えること。結局人間は、幸福なことがないと続けられません。もちろんストレスをすべて取り除いて自由に飲み食いしていては、ダイエットになりません。

好きなものを食べるという幸福、なりたい身体になるという幸福。だから「ある程度」の節度や調節は必要なのです。

つまり、どこかで帳尻を合わせればいいということ。どんなメニューでも、どこかで帳尻を合わせれば、食べて絞れないものはありません。これができれば、何を食べても大丈夫。

長期的に続けられる方法を選ぶことが、失敗しないダイエットに重要な考え方です。太りやすいものを食べたときは、その日のうちに運動をして調整したり、翌日は野菜とたんぱく質中心の食事にしたりする、これがダイエットを続ける秘訣です。

「ラーメン」をポジティブに食べる

ラーメン、飢餓と戦い続けたホモサピエンスの根源的欲求を具現化した、食欲を刺激する最強の物体とさえ思えます。日本を飛び出し、世界中のホモサピエンスを惑わせています。食べないで生きるのは難しいと思うので、どうせ食べるならポジティブにという思いでこのページを書きます。





まず、カロリーが一番高いのが味噌ラーメン、2位が豚骨ラーメン、3位が醤油ラーメン、4位が塩ラーメンです。

次に脂質で比べると、最も高脂質なのは、豚骨ラーメンでしょう。麺に絡まる背脂を落としたり、背脂を避けてスープを飲めば、ダメージを多少は減らすことができるかもしれませんが、脂から逃れるのは相当難しい。

一方、最も低脂質なのは塩ラーメン（作り方にもよりますが）。クリアなスープの塩ラーメンをよく見て下さい。スープ表層に浮かぶ油がほとんどないこともあります。同じように油のない醤油ラーメンもたまにありますね。

さらに細かい視点で考えると、醤油ラーメンや味噌ラーメンで使用される、醤油や味噌の原料は「大豆」。大豆に含まれるサポニンが脂肪燃焼を促進するとポジティブに考えることもできます。

トッピングはどうでしょうか？ 豚骨ラーメンにねぎをトッピングすると、ねぎに含まれるアリシンの作用で、豚肉のビタミンB1の吸収を高め、それが糖をエネルギーに変えてくれます。

また、酢をかければ血糖値の急上昇を抑える可能性があります。喜多方ラーメンにはお酢をかけて食べる文化があるというのも納得です。そのほか、たんぱく質が豊富な煮卵、食物繊維が豊富な海苔もトッピングに最適。

自炊でインスタント麺をゆでる際には、一緒に野菜をゆでればお手軽です。水で戻す乾燥タイプの海藻はそのままインスタントラーメンに入れるだけで食べられるので便利。

歯応えもあるので、満腹中枢が刺激されて、食べ過ぎ防止に役立ちますし、代謝（食事誘発性熱産生=食事をした後、安静にしていても熱を生産している状態）も上がって太りにくくなります。

（岡田 隆 ： 日本体育大学教授）