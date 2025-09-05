9月3日に、プロ雀士でタレントの岡田紗佳が自身のYouTubeチャンネルを更新。保護猫カフェで猫たちと触れ合う動画を公開した。

岡田はMリーグ所属の女流プロ雀士。“役満ボディー“と呼ばれる抜群のプロポーションを活かして、モデルやグラビアアイドルとしても幅広く活躍している。YouTubeチャンネルでは、好物の麺を爆食する企画やメイク企画などを行っており、2025年9月時点の登録者数は18.8万人だ。

今回の動画では、東京都世田谷区にある「保護猫カフェ駒猫」を訪問。もともと猫アレルギーがあった岡田だが、約15年ぶりに検査をしたところアレルギーがなくなっていたという。岡田自身も「もう一回調べたらなかったんですよね。びっくりですね。そんなことあるんですね」と驚いている様子だった。

いつか猫を飼うことが夢だった岡田は、偵察のために早速店内へ。猫たちと仲良く戯れるはずだったが、なかなか寄ってきてくれず、思わず笑ってしまっている。場所を移動しても猫はなかなか来てくれないため、岡田は「昔っからそうなんだよね。猫カフェきても“まぁそういうもんだよね“って思ってる」と悲しそうな表情を浮かべていた。

そんな思いが届いたのか、その後ようやく触らせてくれる猫が現れた。猫の首元を撫でた岡田は、心から嬉しそうな表情を浮かべている。なかなか思い通りにいかない猫だが、なぜか撮影スタッフには懐いていて、見事なへそ天を見せていた。岡田は、スタッフと場所を変えてもらって猫と触れ合っており「猫カフェに来てあんまりあんなに触れたことなかった今まで。嬉しいね」と感想を話している。

後半では昼寝する猫たちを撮影しており、こっそり近づいたり起こさない範囲で尻尾を猫吸いしたりしていた。また、最後には店員さんとも話しており「保護猫引き取りたいなと思っていて、実際にこうやって会えるのってすごいいいですよね」と今回感じたことを語っている。

コメント欄では「おかぴーもネコも癒される～」「おかぴさんが猫すぎて尊い でも、猫見知りしてるの愛おしい…」などの反応が寄せられていた。

今回、猫を飼うための偵察も兼ねて保護猫カフェを訪れていた岡田。可愛いらしい猫と岡田のツーショットに、ファンから反響が寄せられている。また、なんとかして触りたい岡田となかなか思い通りにならない猫の対比が面白いと評判を集めているようだ。今後も、愛しの猫探しは続くことだろう。YouTubeで動画が投稿されることがあれば、どのような展開になるのか引き続き注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）