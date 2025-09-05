サンフロンティアホテルマネジメントは、「たびのホテル石狩」を10月20日に開業する。

建物は6階建て。客室は、1人で利用可能なダブルルームやキッチン付き客室など全175室。15.7平方メートル以上の客室には、サータ製のベッド、大きなテーブル、ソファを備えた。全室に、洗濯機、電子レンジ、2ドア冷蔵庫、加湿機能付き空気清浄機を完備するほか、50インチ以上の大型スマートTVを導入し、宿泊者自身のアカウントで各種有料コンテンツも楽しめる。

大浴場は、医薬部外品の浴用剤を使用した登別温泉の成分を含む白濁人工温泉で、室内は白樺林を再現した。男性浴場にはサウナも完備する。朝食は、石狩近郊で採れた食材を使用し、素材の味を活かした和洋さまざまな料理をブッフェスタイルで提供する。敷地内には107台分の無料平面駐車場を設置する。夕刻はアルコールやソフトドリンクなどを無料で楽しめるサービス、朝は淹れたてのモーニングコーヒーを持ち帰りできるサービスを実施する予定。

アクセスは、札幌市中心部から車で約30分、函館本線手稲駅から車で13分。