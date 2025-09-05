“最下位相手”に痛恨の3連敗　足踏み続くドジャースの不調を米記者が酷評「期待外れが続いている。連覇の可能性も薄れている」

スキーンズの投球を前に無安打で終わった大谷(C)Getty Images

地区優勝争いにおいて痛恨の“スイープ負け”となった。

現地時間9月4日、ドジャースは、敵地でのパイレーツ戦に3-5で敗戦。これで痛恨の3連戦3連敗（スイープ）となり、地区優勝のマジックが消滅した。

【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ

大リーグ屈指の剛腕ポール・スキーンズと対峙したこの日のドジャース打線は、要所で一本が出ず。頼みの大谷翔平も3打数無安打2三振1四球と4試合ぶりにノーヒットと抑え込まれた。

ナ・リーグ中地区最下位に沈むパイレーツに対する痛恨の結果によって、同リーグ西地区の優勝争いも混沌化。3位のジャイアンツとも7ゲーム差となって、自力優勝の可能性が復活。また、この日試合のなかった地区2位のパドレスと首位の差は、わずか2に接近した。

どうにも勢いが加速しないドジャースに対しては、米記者からも厳しい声が飛んでいる。米版『Yahoo! Sports』のジョーダン・シュスターマン記者は「期待外れの連敗が続いている」と低調なパフォーマンスに終始するスター軍団を酷評。「実力のあるロースターが、その価値に見合う活躍ができなかったら、（ワールドシリーズの）連覇の可能性は薄れてしまうかもしれない」とポストシーズンでの戦いを不安視した。