「本当にひどい」とファン失望…チームが異なる2選手の“退団メッセージ”が『99％同じ』と話題に

今夏プレミアリーグに加入してきたある選手と、プレミアリーグから退団したある選手の「退団メッセージ」がほぼ同じ文面だったことが話題になっている。

『The SUN』によれば、その選手はクリスタル・パレスにやってきたクリスタントゥス・ウチェと、ウォルヴァーハンプトンを退団したファビオ・シウヴァの2名。

ウチェは2日にヘタフェからの退団が決定し、自身のInstagramにこう書いていた。

「初めてヘタフェに着いたとき、僕は野望、夢、そして本当のインパクトを残したいという願いに満ちていた。期待に答えられなかったことはわかっている。

しかしサッカーと人生はピッチ上の数字や瞬間だけではない。ここにいる間、僕は成長し、学び、何より家族の本当の意味を見つけ出すことができた。そういうことだ。ヘタフェがそれを与えてくれた。

最初の日から、このクラブの中の人々は僕へのサポートの意志を感じさせてくれたし、成功するための基盤を作り、安心して働けるための条件を整えてくれた。僕はいつも感謝している。

指導してくれたコーチ、隣に立ってくれたチームメイト、舞台裏で精力的に働いてくれたスタッフ、ありがとう。あなたたちの親切な姿やプロ意識、僕に向けてくれた信念は決して忘れることはないだろう。ここで友情を築いた。残りの人生、僕はそれを常に持ち続けていく。

人生は、僕に決して諦めないことを、計画通りに進まないときには倍激しく努力することを教えてくれた。僕はいつもそれに忠実であろうとしたし、道が厳しくなったときでも、自分の幸せと幸福を追いかけ続けようとした。苦い気持ちを持ってここを去るが、誇りを持って、全力を尽くし、挑戦を止めなかったことを知っている。

新しい章が始まる時間だが、僕はここにいたことを忘れない。いつもこのクラブの一人のサポーターであり続けるよ。ヘタフェ、心から」

ところが、なんとそれから数日前にウォルヴァーハンプトンから退団してボルシア・ドルトムントへと移籍したファビオ・シウヴァの文面がほぼ同じだったことが判明したのだ。

ファビオ・シウヴァが8月31日に投稿していた文章は以下の通りだった。

「初めてウォルヴァーハンプトンに着いたとき、僕は野望、夢、そして本当のインパクトを残したいという願いに満ちていた。期待に答えられなかったことはわかっている。

しかしサッカーと人生はピッチ上の数字や瞬間だけではない。ここにいる間、僕は成長し、学び、何より家族の本当の意味を見つけ出すことができた。そういうことだ。ウォルヴァーハンプトンがそれを与えてくれた。

最初の日から、このクラブの中の人々は僕へのサポートの意志を感じさせてくれたし、成功するための基盤を作り、安心して働けるための条件を整えてくれた。僕はいつも感謝している。

指導してくれたコーチ、隣に立ってくれたチームメイト、舞台裏で精力的に働いてくれたスタッフ、ありがとう。あなたたちの親切な姿やプロ意識、僕に向けてくれた信念は決して忘れることはないだろう。ここで友情を築いた。残りの人生、僕はそれを常に持ち続けていく。

人生は、僕に決して諦めないことを、計画通りに進まないときには倍激しく努力することを教えてくれた。僕はいつもそれに忠実であろうとしたし、道が厳しくなったときでも、自分の幸せと幸福を追いかけ続けようとした。苦い気持ちを持ってここを去るが、誇りを持って、全力を尽くし、挑戦を止めなかったことを知っている。

新しい章が始まる時間だが、僕はここにいたことを忘れない。いつもこのクラブの一人のサポーターであり続けるよ。ウォルヴァーハンプトン、心から」

なんと異なるのはクラブ名と最後の顔文字だけであったため、「AIで生成しただけなのではないか」と推測されている。

サッカーの歴史上「最も風変わりだった選手」TOP10

『The SUN』によれば、ファンは彼らに「PratGBT」（バカなGPT）とあだ名をつけて「本当にひどい奴らだ。在籍したクラブに対して別れのメッセージを自ら書く気もないのか」「友達の宿題をコピーしたのがバレたようなものだ」と非難したとか。